Знаменита артиска Ані Лорак показала новий кадр з фотосесії, в якій похвалилася образом в сукні з паєток

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вперше за кілька днів вирішила представити раніше не публикованный кадр, розмістивши той у розділі Сторі. Фото у чорно-білій обробці привертає увагу завдяки нетиповому поряду Кароліни. Артистка, як відомо, віддає перевагу більш відкритим образам з набагато меншою кількістю блискіток, пише Рoliteka.net.

Зірка з'явилася з акуратною укладанням, зав'язавши волосся в акуратний пучок з рівним проділом посередині, доповнила новий образ легким макиияжем з акцентом на збільшені губи. При цьому співачка позувала у вільному вбранні, звисає з плеча - сукня з блискіток, подвязанное тонким ременем, виглядало так, немов було занадто великим для стрункої фігури знаменитості.

З-за обробки фото неможливо розглянути, якого кольору її новий наряд, тим не менш скромний кадр привертає увагу до себе, як і інші спекотні фото зірки.

Також на своїй сторінці Лорак показала удивителньо струнку фігуру, акцентувавши увагу на тонкій талії в чорній сукні довжиною нижче колін. Доповнила наряд артистка акуратно зібраним волоссям і легким макіяжем на обличчі з акцентом на виразні вилиці. Однак, увагу фоловерів привертають саме прикраси зірки - масивні сережки-кільця з великими каменями.

«Дивимося вперед! У кожному дні є свої фарби! Посміхайтеся! Цілуйте улюблених!», - пише Лорак під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Кароліна, ти сама чари 😍❤», «Неповторна 😍 Доброго вам дня, дорогі! Як ваш настрій? ❤️», «З Добрим Ранком, Ані! Гарного вам дня!», «Доброго ранку!😍❤️», «Доброго ранку!Яка ж красива!А фігура просто бездоганна!», «Тобі корсет перетягнули – як ти дихаєш?», «Спасибі за побажання❤️, це взаємно 💋. Гарного настрою , дуже красива😻».

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