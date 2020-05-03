57-річний фронтмен німецької метал-групи Rammstein Тілль Ліндеманн приміряв на себе образ Ісуса Христа

Артист, відомий любов'ю до епатажу, опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому зображений у вигляді ікони, передає Politeka.net.

В руках замість Біблії він тримає свою нову книгу. Третій за рахунком авторський збірник Ліндеманна називається «100 віршів». Він вийшов наприкінці березня. У книзі зібрані твори, темою яких є любов і ненависть, добро і зло, насильство, біль, самотність тощо.

Такий сміливий образ виконавця немало спантеличив фанатів. Одні були в захваті, інші ж звинуватили співака в богохульстві, однак байдужими картинка не залишила нікого.

«Фотокартка вийшла доброю, а найголовніше православною 👍🏻», «Богохульство якесь😄», «Я на такого молилася б ночами», «😂 Тілль, ну ти чого», «Єдина релігія, якій я поклоняюся 😂❤️», «Богохульный дід», «Чим ще займатися на карантині, як не читанням віршів 😅😍», «Прикладати до хворих місць замість подорожника🙈», – пишуть у коментарях.

Незважаючи на те, що головними фішками цього артиста є експресія й епатаж, в житті, за словами знайомих Тілля, він тихий, а головне – добрий чоловік, готовий подати руку допомоги, якого відрізняє поступливий характер.

Стан гармонії в душі Тілль відновлює на природі, він любить риболовлю та прогулянки по лісу. Музикант захоплюється розведенням рибок, але в той же час в число його хобі входить і піротехніка. Співакові довелося пройти іспит, щоб отримати дозвіл на проведення вибухів. Ліндеманна не обійшла стороною мода на татуювання в пікантних місцях. В пору активної творчої діяльності співак вибив тату у себе на сідницях.

У 2017 році громадськість заговорила про можливий роман Тілля Ліндеманна з українською співачкою Світланою Лободою. Знайомство музикантів відбулося на міжнародному фестивалі «Жара», який щорічно проходить у Баку. Репортери відразу помітили, що Світлана і Тілль приділяли один одному особливу увагу.

Коли в 2018 році Лобода оголосила про вагітність, при цьому відмовляючись називати ім'я батька дитини, шанувальники і репортери в один голос заговорили про роман артистів. Ім'я Тільда, яке дала Світлана Лобода дочці, стало ще одним підтвердженням симпатії між співаками.

Однак самі музиканти ніяк не коментують свої стосунки.

Нагадаємо, Лобода негайно зв'язалася з Комаровським, Тілль Ліндеманн в реанімації.

Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала кадрами дорослих дочок на відпочинку

Також Politeka писала, що Ліндеманн приїхав до Києва разом з Лободою, кадри підірвали мережу.