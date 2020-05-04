Знаменита українська співачка Настя Каменських сьогодні, 4-го травня, відзначає 33-річчя

Зірка сьогодні святкує день народження, увага до артистки в цей день особливо підвищена, адже знаменита співачка є однією з найпопулярніших в країні. Настя славиться любов'ю до постійних змін іміджу, яскравим стилем і історією про схуднення, завдяки якій скинула більше 20 кілограм. Як змінювалася знаменита співачка Настя Каменських протягом останніх років, читайте в матеріалі Рoliteka.net.

Свою славу Настя отримала ще 14 років тому, коли стала співати дуетом разом з Олексієм Потапенком. Вже через кілька років перший альбом Потапа і Насті буквально підірвав всі хіт-паради своїм альбомом "Не пара".

Після придбаної популярності, на піку слави в 2010 році, дівчина була визнана найкрасивішою жінкою України, за підсумками 2009, за версією журналу Viva. Проте через три роки співачка немало стурбувала і навіть розчарувала мережа розповнілий фігурою під час фестивалю Нова хвиля-2013.

Після масової критики з-за зайвої ваги, дівчина почала боротися зі своєю проблемою. Настя взялася за своє здоров'я грунтовно. І дівчині після дієт, виснажливих тренувань, які тривають і зараз, вдалося скинути більше 20 кілограм.

Настя останні 21 день розповідала про те, як худла, чим харчується і навіть розкрила секрети успішного життя з Потапом. Пропонуємо вам оцінити змінилася фігуру зірки за останні роки.

Раніше зірка опублікувала знімок, поставши в досить скромному образі.Настя підняла руки і заклала за потилицю, піднявши кучеряве волосся.

Співачка яскраво посміхалася, її красу підкреслив легкий макіяж з акцентом на пишні вії і соковиті губи.

В пості артистка розповіла, що веде блог, де нещодавно поділилася про те, як залишатися позитивною людиною.

"Я розповіла, чому важливо зберігати позитивний настрій, як він впливає на наше здоров'я і навіть на виконання бажань! 💫 І там же ви знайдете завдання, які допоможуть наповнити життя позитивом та добро. Доброго дня вам, сонечка ☀️", - написала Каменських.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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