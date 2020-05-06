Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" розкрила несподівані деталі стосунків з Едгаром Камінським

Як відомо, після розлучення знаменитість припинила коментувати своє особисте життя і не стала розкривати повною мірою причини розлучення. Зараз невідомо, чи знаменитість в стосунках - вона ретельно приховує своє становище, тоді як її екс-чоловік вже обзавівся новою пасією і зовсім цього не приховує, пише Politeka.

Слава вперше за довгий час вирішила прокоментувати розлучення з чоловіком і навіть заговорила про його нової обраниці, несподівано ту пошкодувавши.

Так, під час останнього прямого ефіру в Instagram з колегою Ольгою Поляковою співачка заговорила про особистих відносинах. Дівчина зазначила, що зараз вони намагаються зберегти нормальні стосунки, щоб бути хорошими батьками для дітей Лаури і Леона.

«Чого нам сумувати? У цих дітей все одно інших батьків не буде, тому потрібно якось знаходити спільну мову. Мені це зробити простіше, йому складніше. Може, в силу віку», – розповіла співачка про стосунки з екс-чоловіком.

Після того, як Полякова запитала у Слави, не бажає вельми ексцентрична артистка «видряпати очі нової пасії», дівчина неоднозначно відповіла. Як відомо, у Камінського нова обраниця – Ольга Багата.

Слава заявила, що навіть трохи співчуває вибору дівчини.

«Вона і так вже вибрала мого чоловіка. Ні, він хороший хлопець! Але для жінки потрібні якісь інші чоловічі якості. Хоча, може, з нею він зміниться. Але мені здається, що немає… Мені особисто не подобалося те, що він чіпав інших жінок (під час пластичних операцій), а ще я сама тягла пакети з продуктами з магазину. Ну куди? Але я сама вибрала таку позицію – все сама, все сама», — сумбурно заявила артистка.

Відзначимо, останній раз Слава показувала, як спілкується з чоловіком ще на дні народження дочки. Так, тоді дівчина показала ніжне фото з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Слава з Едгаром на фото зі свята дочки цілуються. При цьому пара держиит подарунки для доньки.

"Я знаю , ви хочете обговорити ! Ми батьки своїх дітей! Та почуття , можливо є! Але у кожного своє життя! Течека", - написала Слава під фото.

Фанати відразу почали обговорювати поцілунок колишніх подружжя:

"Яка красива пара", "Чудова пара... Шкода що все ось так", "Класні, молодці!Діти квіти життя і повністю згоден з тим що незважаючи ні на що в День Народження дітей їх батьки повинні бути разом!!!", "Для дітей роль зіграна.. це з боку, а як особисто однієї цій парі відомо", "Можливо, роману не кінець".

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

А ще Politeka писала, що схудла Камінська побешкетувала в гримерці без блузки

Також Politeka повідомляла, що Камінська пустилася у всі тяжкі, скинувши одяг заради інтимних кадрів