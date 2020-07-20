Російська співачка Надія Бабкіна, яка навесні перехворіла китайським вірусом, похвалилася новим фото

На опублікованому кадрі знаменитість позувала з красиво укладанним волоссям і яскравим макіяжем. Публікація була опублікована на особистій сторінці знаменитості в «Instagram».

В коментарях думки шанувальників розділились на два табори. Одні писали, що співачка виглядає дуже молодо і свіжо. Інші ж зізналися, що вони злякалися, побачивши поблизу обличчя Надії

"Господи Боже, не лякайте так проти ночі", "Перероблена ,не цікаво", " Жах. Так себе перекроїти! ? Це не козачка Надя", " Прекрасна жінка", "Надя народна красуня", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що російська співачка Надія Бабкіна розповіла про галюцинації, які бачила під час коми

Відверте визнання зірка зробила в ефірі програми "Музикаліті", яку веде шоумен Максим Галкін.

За словами відомої співачки Надії Бабкіної, після того, як її ввели в стан коми, вона бачила деяке світло в кінці тунелю, який описала як велику центрифугу, що видає під час переміщення звук, що дзижчить.

"Бачила світло... Ніякого голосу... Чула центрифугу... Вона зупинилася, а далі бачила сяючий сріблястий колір... А потім чути голоси лікарів, на своєму медичному мовою...", - зізналася народна артистка РРФСР.

Бабкіна також розповіла, що не боялася, коли її вводили у стан медикаментозної коми.

"Я їм перше, що сказала, коли мене повезли в реанімацію. Я їм сказала: "Головне, не впустити в себе страх, щоб він не ввійшов в людину. Я не боюся, але для мене це невідомо. Але моє життя у ваших руках", - підкреслила співачка, розповідаючи щиро здивованому Максиму Галкіну.

Нагадаємо, що Бабкіна угляділа на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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