Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася на своїй сторінці в соцмережі своїм новим образом та привабливими формами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.
Так, Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила свій образ і помітно схудла, про що свідчать фото на її сторінці в соцмережі.
Цього разу артистка вирішила показати досить відверті кадри зі свого відпочинку у Туреччині. На опублікованих фото зірка позує в бікіні на балконі готелю.
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Співачка закликала споїх підписників починати ранок з "правильних" думок та любові до себе - тоді, на її переконання, все вийде і здійсняться всі мрії.
Слід зазначити, що у соцмережі далеко не всі оцінили напівоголену фотосесію Каменських.
"Показала свою с*аку на всю країну, ох було б чим пишатися, краще б ти щось хороше для людей зробила", "Настя, Потапу показуй, а людям не треба, на це противно дивитися, та й пісні твої не дуже, поводишся на сцені вульгарно, фу", "Натягнула тресуля по самі ребра", "Вульгарно і огидно", "Нема таланту, так хоч с*аку покажу", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.