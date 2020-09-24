Співачка показала апетитні форми, але в захваті залишилися не всі

Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася на своїй сторінці в соцмережі своїм новим образом та привабливими формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, останнім часом кардинально змінила свій образ і помітно схудла, про що свідчать фото на її сторінці в соцмережі.

Цього разу артистка вирішила показати досить відверті кадри зі свого відпочинку у Туреччині. На опублікованих фото зірка позує в бікіні на балконі готелю.

Співачка закликала споїх підписників починати ранок з "правильних" думок та любові до себе - тоді, на її переконання, все вийде і здійсняться всі мрії.

Слід зазначити, що у соцмережі далеко не всі оцінили напівоголену фотосесію Каменських.

"Показала свою с*аку на всю країну, ох було б чим пишатися, краще б ти щось хороше для людей зробила", "Настя, Потапу показуй, а людям не треба, на це противно дивитися, та й пісні твої не дуже, поводишся на сцені вульгарно, фу", "Натягнула тресуля по самі ребра", "Вульгарно і огидно", "Нема таланту, так хоч с*аку покажу", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.