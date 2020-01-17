Скандальний російський актор Іван Охлобистін заявив, що чим швидше Росія введе війська, тим менше загине українців

На його думку, на такий крок Росії змушують піти, в тому числі, і обставини, передає Politeka.

"Тому що якщо цього не буде (введення військ) , то почнуться хвилювання і у нас (ред. - в Росії). Злякаються олігархи. Покотиться кривавий вал репресій", - сказав актор.

На думку актора, "чим швидше Росія введе в Україні війська, тим менше загине українців".

"Сподіваюся, що введуть. Я не бачу ніякого цивілізованого виходу. Це ж жах, що відбувається. Слов'яни рубають слов'ян. Це той гордіїв вузол, який потрібно розрубати один раз. Взявши на себе відповідальність. Всім же зрозуміло, що Америка від нас не відстане. Війна буде. Нікуди ти дінешся, адже ми їй невигідні. Несподівано раптом одужали. А це їм не подобається", - заявив Охлобистін.

Раніше ми писали, що відомий російський актор Іван Охлобистін вибухнув черговим маренням на адресу України.

За такою логікою, він називає нашу країну частиною Росії, яка обов'язково повинна увійти до складу «Російської імперії».

Але на цьому потік свідомості актора не вичерпався.

«Я би усунув саме поняття про Україну. Це згубно, воно було придумано на початку минулого століття. Це був чистої води популізм... Вони такі ж, як ми, просто жителі півдня. Просто їм не треба давати волі. Вони будуть так само з нами щасливі, як були в Радянському Союзі щасливі», – вибухнув він.

Раніше Охлобистін вибухнув бурхливої істерикою в соцмережах після створення в Україні помісної Православної церкви.

Незважаючи на те, що він і сам мав відношення до церкви (актор, як відомо, був священиком РПЦ, а зараз відсторонений від служіння), слів любитель Путіна не підбирав.

«Яка віра? Який томос? Душити зрадників… Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, що у них коротка пам'ять», — наобіцяв актор.

Нагадаємо, знавіснілий Охлобистін зухвало висловився про українців.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео: подробиці.

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