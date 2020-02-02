Президент Росії Володимир Путін покине пост достроково, а до 2022 року його не буде у числі впливових політиків

Про це в інтерв'ю порталу OBOZREVATEL розповів відомий російський політолог Валерій Соловей, який часто ділиться інсайд з Кремля.

За словами політолога, час Путіна у владі сильно обмежений. І швидкі зміни у Конституції РФ підтверджують, що глава Кремля збирається йти.

"Час Путіна обмежено, він не буде залишатися при владі і піде достроково: у 2022 році його вже не буде ні в російській, ні в міжнародній політиці", - заявив експерт, який часто ділиться инсайдами з Кремля.

При цьому Соловей зазначив, що передача влади в РФ з казахської сценарієм неможлива через особливості політики в Росії. У зв'язку з цим склалася ситуація, що "передати владу нікому, і це вічна проблема диктатора", - додав він.

У той же час, такі люди, як Дмитро Медведєв, якого Путін довіряє, навряд чи зможуть утриматися у влади.

У зв'язку з відсутністю спадкоємця, Росію чекає політична криза, яка почалася вже зараз, з внесенням поправок у Конституцію.

"Криза набуде відкриті форми, але нічого страшного не трапиться, громадянської війни не буде. Хто потім виявиться при владі в Росії – передбачити неможливо", – запевнив Словоей.

Експерт додав, що прихід реалістичного уряду дозволить врегулювати відносини з Україною і з навколишнім світом.

Нагадаємо, що чутки про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін серйозно хворий, знову вийшли на перший план. З цієї причини він нібито може не допрацювати до кінця каденції.

Так, нещодавно інсайдерську інформацію опублікував телеграм-канал «Кремлівський мамковед».

«Днями консиліум провідних російських і зарубіжних лікарів поставив Путіну діагноз: результати, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Дану інформацію одночасно підтверджують не пов'язані між собою джерела з Радбезу і АП. Поспіх з переписуванням Конституції почалася відразу після діагностування недуги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Путіна виявили незвичайне захворювання: "такий синдром був у Горбачова".

Як повідомляла Politeka, Путін хворий: «діагноз» випадково злили в мережу, «це неминуче».

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