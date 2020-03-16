Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про оригінальні «ліки» від коронавірусу

У понеділок, 16 березня, голова сусідньої держави провів нараду з урядом, на якій однією з головних тем стала епідемія коронавірусу, яка вже підібралася впритул до пострадянським країнам. Як зазначає білоруський канал ICTV, сам Лукашенко вважає паніку навколо ситуації з пандемією зайвою.

У зв'язку з цим президент закликав білорусів працювати і не піддаватися паніці. В першу чергу він адресував цю пораду жителям сіл. За його словами, «трактор» здатний вилікувати будь-який коронавірус.

«Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!», - заявив Лукашенко.

Варто відзначити, що в цілому білоруський президент ставиться до галасу навколо коронавірусу досить скептично. Так, на відміну від майже всіх сусідніх країн Білорусь досі не ввела карантин і не закрила кордони. Також раніше Лукашенка сильно обурило рішення влади РФ частково закрити російсько-білоруський кордон на тлі поширення в світі коронавіруса.

Він звернув увагу на те, що саме Москва прийняла таке рішення, хоча в Білорусі обстановка спокійна.

«На жаль, всі ці рухи в напрямку коронавірусу дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія, підкреслюю, закрила кордон з Білоруссю. У Білорусі відносно спокійна обстановка, а Росія вся палає від коронавіруса. Так хто від кого повинен закриватися?», - обурився Лукашенко.

Білоруський президент додав, що країна подолала попередні спалахи різних хвороб, «переживе і цей». Він похвалив співгромадян за адекватну реакцію на коронавірус, закликав не скуповувати ліки і засоби індивідуального захисту і дотримуватися заходів обережності.

Лукашенко зазначив, що поки не зв'язувався з Володимиром Путіним з цього питання, але телефонну розмову у президентів запланований.

Рішення про часткове закриття кордону з Білоруссю російський уряд ухвалив раніше 16 березня.

Нагадаємо, Лукашенко різко розсердився на Путіна, розгорається скандал.

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