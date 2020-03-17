Однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ, колишній розвідник Юрій Швець відкрив правду про ядерну могутність Російської Федерації

За його словами, Росія не почне ядерну війну, ні навіть великий локальний збройний конфлікт, тому що у країни немає на це можливостей, передає Обозреватель.

"Ніякої війни не буде. У Путіна немає військових ресурсів ні для ядерної війни, ні для великого локального збройного конфлікту. Наведу лише один приклад. За оцінками американських військових експертів, головна проблема стратегічних ядерних сил Росії – це технологічна відсталість у процесі їх виробництва, яка не дозволяє виключити негативний вплив людського чинника", - розповів він.

Він зазначив, що з роботами в РФ справа погано, доводиться багато чого робити руками, а руки – "самі знаєте, звідки ростуть".

Швець підкреслив, що в Росії погано йдуть справи практично з кожною із сотень ракет - головною гордістю Путіна, встановлених і на підводних човнах, і під землею.

"Все пішло в пісок "Путемкін ленда", як назвали путінську Росію на нещодавній конференції з безпеки в Мюнхені", - зазначив експерт.

Крім того, він запевнив, що Путін не розв'яже війну і може загрожувати тільки гібридною війною, але нею вони продовжують загрожувати протягом декількох місяців, тому це не більше, ніж намальовані мультики.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.