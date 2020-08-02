Бойовики російської ПВК «Вагнер» готувалися усунути президента Білорусі Олександра Лукашенка

Таку думку в ефірі телеканалу "Еспрессо" озвучив російський і американський політолог Андрій Піонтковський, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця)

Політолог переконаний, що російське керівництво поставило завдання найманцям ліквідувати лідера Республіки Білорусь, так як сам Лукашенко завзято пручається поглинанню Білорусі Росією.

Піонтковський порівняв операцію по знищенню президента Лукашенка з подіями в 1979 року в Афганістані: тоді спецназ КДБ СРСР штурмом взяв палац Тадж-Бек, резиденцію Хафізулли Аміна.

У ході спецоперації сам глава держави був убитий разом зі своєю родиною.

"Я бачу цю подію як повторення операції з ліквідацією Аміна. Лукашенко підготовлена роль "нового Аміна", - зазначив він.

У той же час він закликав українське керівництво негайно вимагати від Білорусі видачі бойовиків "Вагнера".

До цього ми писали, що Олександр Лукашенко і подумати раніше не міг, що білоруси вийдуть протестувати проти нього. Таку думку озвучив журналіст і публіцист Віталій Порников.

Проте, вважає автор, таке прийшло у голову президенту РФ Володимиру Путіну, цим і пояснюється наявність вагнеровцев в Мінську.

"Путін хоче пов'язати Лукашенко кров'ю - як хотів у 2014 році пов'язати кров'ю Януковича", – переконаний Портников, подкремляя свої слова тим, що в свій час Київ теж був напонен порадниками та агентами з Росії.

Раніше ми писали, Кремль спеціально зливає журналістам інформацію про те, що бойовики, затримані в Білорусі, всього навсього "транзитні пасажири", які летіли через Африку в Білорусь.

"Володимир Путін, планує скористатися президентськими виборів у Білорусі для підготовки аншлюсу цієї країни. Причому, події в Білорусі можуть розвиватися по "накатаному" кримському сценарієм", - вважає відомий російський соціолог Ігор Эйдман.

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