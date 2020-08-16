Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову провів переговори з Володимиром Путіним

Про це повідомляє видання "Белта".

Під час телефонної розмови, лідери держав обговорили ситуацію в Білорусі.

Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань.

"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть реагувати спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що це вже друга розмова Лукашенка і Путіна за останній час.

Лідер Білорусі на терміновій нараді з урядом анонсував переговори з Володимиром Путіним.

За його словами, протести, які тривають в країні, загрожують не тільки Білорусі, а й Союзній державі. Він підкреслив, що захист Білорусі - це захист всієї Союзної держави і приклад іншим.

Після розмови Лукашенко здивувався обізнаності Путіна про те, що відбувається в сусідній країні.

Нагадаємо, що в ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) підтвердили, що Білорусь може звернутися за допомогою до РФ.

«У разі якщо її обороні загрожує зовнішня небезпека, відповідно до договору про колективну безпеку, статті 4, вона має право звернутися за допомогою», - зазначив прес-секретар Організації.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

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