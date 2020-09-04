Астролог Влад Росс спрогнозував смерть президента РФ Володимира Путіна

Свій коментар фахівець дав в інтерв'ю "Главреду".

За словами Росса, протести з Хабаровська перекинуться і на інші міста РФ, аж до Сибіру і в підсумку Володимир Путін втратить свою владу.

"У 2021 році режим Путіна впаде. Через нетривалий час трапиться і швидка смерть Путіна – 2022 рік він точно не переживе, оскільки річний соляр на 7 жовтня 2021 року у нього останній", - заявив астролог.

Раніше російська екстрасенс Юлія Мечникова заявила, що глава Кремля Володимир Путін перед смертю мучитиметься.

"Путін дуже скоро помре через хворобу — - впевнена вона. - І у нього будуть дуже сильні передсмертні муки. Все це йому буде дано за його гріхи. Адже рано чи пізно це має статися і ненависть такої величезної кількості людей його наздожене", - розповіла ясновидиця.

Крім того, колишній однокурсник російського лідера Юрій Швець стверджує, що російський президент серйозно хворий.

Колишній Кдбіст нагадав, що американські журналісти побачили біотуалет, який російський лідер взяв на нормандську зустріч. За його словами, це свідчить про погіршення здоров'я Володимира Путіна.

Нагадавши, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносну зброю вже на кордоні



