Вирус, який вважали загрозою тільки для літніх людей, проявив свою таємну сторону

Як виявилося, COVID-19 став небезпечним і для молодих людей, які дотримуються здорового способу життя, через своє широке поширення по світу.

Про це повідомила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс, передає Politeka з посиланням на її інтерв'ю російським журналістам.

Вона зазначає, що зараз у всьому світі спостерігається приріст інфікованих людей, вік яких далекий від літнього. При цьому до інфікування у них не було ніяких проблем зі здоров'ям.

Харріс підкреслила, що поки що складно сказати щось про мутації вірусу, але те, що він став поширюватися швидше – це факт, і тепер кожна людина вразлива, а у деяких молодих людей процес одужання сильно ускладнюється.

Першим симптомом захворювання є висока температура вище 38 градусів, причому вона спостерігається більш ніж у 90% хворих. Воно також супроводжується слабкістю і поганим самопочуттям.

Раніше ми писали про те, що українцям порадили менше бігати в лікарні. Таку рекомендацію дав журналіст і політолог Юрій Романенко.

За словами журналіста, громадянам варто оцінювати ситуацію в країні розсудливо.

«Лікарні зараз - це зосередження зарази. Якщо вам не сильно погано, то що ви хочете отримати в лікарні, якщо навіть захворіли вірусом? 80% хворих перехворіють ним, як простою формою застуди. Тому вам нічого в лікарні не запропонують, крім ліків, які пропонують від застуди», - запевняє він.

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