Продюсер и тренер «Голосу країни-12» Потап стал причиной ожесточенного спора, который разразился между зрителями вокального проекта.

Так, одна из зрительниц обратила внимание на то, как Потап называет участника Павла Нажигу, оказавшегося в его команде, пишет Politeka.net.

«Уважаемый Потап! Очень прошу помнить, что вы в Украине. Не называйте украинских участников на русском! В Украине есть Павло, а в России – Паша», - сделала замечание в адрес Потапа зрительница.

В итоге это высказывание переросло в горячее обсуждение, как лучше обращаться к Павлу, и к переходу на личности.

«Вы не правы. Вообще Паша является одной из украинских уменьшенных форм к имени Павел», «Тут для тех, кто особо одаренный написано, что это снималось до войны и тогда можно было называть и петь песни и разговаривать на русском. Так при чем здесь Потап, или просто от нечего делать нужно написать?», «Украинские уменьшительные формы — Павлусь, Павлусько, Павлусенько, Павлусык, Павлусичок, Павлунь, Павлуня, Павлуньо, Павлик, Павлычко, Павлонько, Павлий, Павлыш, Павлуша, Павлушка, Пава, Павка, Паша», "И сейчас можно разговаривать на русском, никто не запрещает! Просто сделали бы субтитры на украинском" - спорят в комментариях зрители.

Отметим, что Павел Нажига - молодой папа из Черновцов, пришел на "Голос країни" ради своей мечты – вырваться на большую сцену.

Также он хочет стать настоящим примером для своих детей.

Павел поет на свадьбах, работает ведущим в караоке, и все ради того, чтобы прокормить свою семью. Примечательно, что скоро он станет многодетным отцом – жена Павла ждет третьего ребенка.

Напомним, певица Алина Паш обратила внимание на подопечную Потапа.

Также сообщалось, что Потапа, который только недавно вернулся в Украину, заметили в Германии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ведущий "Голоса" Юрий Горбунов рассказал о своем состоянии.