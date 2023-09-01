В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить меренговый торт с масляным кремом и ягодами.

Для приготовления французской меренги нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г белка (комнатной температуры) (6,5 шт.)

300 г сахара

30 г кукурузного крахмала

щепотка лимонной кислоты

Для масляного крема "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

250 г сгущенки

250 г сливочного масла жирностью 62% (комнатной температуры)

+ ягоды – по желанию

Чтобы приготовить меренгу, сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в чаше комбайна на средних оборотах белки с лимонной кислотой - должна образоваться пена. После этого, продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар. Когда сахар растворится, увеличиваем обороты выше среднего и взбиваем еще 3-4 минуты. В конце через сито просеиваем к меренге кукурузный крахмал и аккуратно вмешиваем его силиконовой лопаткой.

Меренгу "Мастер Шеф" Глинская делит на три части: две по 220 г пойдут на коржи, а остальное – для декора.

"Ставим на пергамент кондитерское кольцо диаметром 20 см. Перекладываем в середину кольца одну часть меренги и разравниваем ее с помощью силиконовой лопатки. Осторожно снимаем форму и немного подравниваем край, если это нужно. Переставляем форму на пергамент, рядом с первым коржом. Выкладываем в кольцо вторую часть меренги и разравниваем. Снимаем кольцо", - объясняет звезда "Матер Шеф" Глинская.

Меренговые коржи выпекаем 25-30 минут при 150 градусах с конвекцией.

Остатки меренги выкладываем в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм и отсаживаем декор. Выпекать его нужно при 120 градусах 25-30 минут.

Готовые коржи вынимаем из духовки, снимаем с противня и даем полностью остыть. С помощью кондитерского кольца диаметром 20 см обрезаем охлажденные коржи. Обрезанные хрустящие края нам тоже понадобятся.

Чтобы приготовить масляный крем, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская сбивает миксером мягкое сливочное масло до его посветления и увеличения в объеме, а затем постепенно, в три захода добавляет сгущенку. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" диаметром 8 мм.

Осталось собрать меренговый торт. На презентационную тарелку выкладываем один корж хрустящей корочкой вниз, отаживаем на него треть крема и выкладываем ягоды. Затем выкладываем кусочки из хрустящего края, оставшегося после обрезки коржей, снова отсаживаем треть крема и добавляем ягоды. Накрываем вторым коржом, выкладываем оставшийся крем, украшаем торт ягодами и подсушенной меренгой.

Перед тем, как пробовать торт, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дает ему постоять 15-20 минут.

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