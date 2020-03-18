Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новый кадр в Инстаграм

На фото Леся позирует в одном закрытом купальнике спереди и открытым сзади. Никитюк стояла на яхте и дополнила образ стильными очками. Волосы у телеведущей были распущенными. Фотографии в посте было две. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я после карантина", - написала Леся.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Себя отметить можно. Просто хватит жрать", "Обычно в фотошопе уменьшают себя, но этот карантин".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как правильно уберечь себя от коронавируса в новом видео.

Артистка решила сняться в специальном ролике, призванном уберечь украинцев от заражения коронавируса.

Как известно, в стране подтверждены уже 14 случаев заражения, два из которых оказались летальными. По этому поводу звезды в социальных сетях призывают поклонников следить за гигиеной, мыть руки и, конечно же, надевать маски.

В новом ролике, представленном в социальной сети Инстаграм, звезда с серьезным выражением лица принялась рассказывать о том, почему так важно мыть руки. При этом Леся успела пошутить во время видеозаписи, показывая тем самым, что ролик носит не только информационный характер.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк после 8 марта показала снимок из больницы и озадачила всех.

«Моя кроватка. #Тінадобрийвечір», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке видно больничную койку, а на заднем плане сумку Никитюк, рядом с которой стоит бутылка воды.

Однако причины Никитюк озвучивать не стала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – снимок телеведущая выбросила в Сторис.

Напомним, Никитюк засветилась в компании своего любимчика, Каминская не удержалась

А еще Politeka писала, что Леся Никитюк призналась, чем займется во время карантина

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