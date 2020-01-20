Національний банк ввів зміни щодо обміну валют у країні

Як повідомляє прес-служба НБУ, українцям дозволили не розписуватися в банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют.

"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-IX і набирають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, при обміні валют скасували необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відтиск штампа.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати при обміні валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який тепер прирівнюється до звичайної квитанції з підписом клієнта.

Зазначимо, на 20 січня 2020 року Нацбанк України встановив офіційний курс долара на рівні 24,25 гривні за долар - це 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як свідчать дані на сайті регулятора, курс долара НБУ встановлено на такому рівні: 24,2527 гривні за 1 долар (+0,1604 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить 24,0923 гривні за 1 долар.

Раніше повідомлялося, що курс долара до гривні в Україні протягом тижня, який починається 20 січня, може зрости.

Очікується, що курс долара на міжбанку може скласти близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках, ймовірно, буде торгуватися на рівні 24,3/24,6 гривні за один долар.

Варто відзначити, що експерти все частіше прогнозують, що національну валюту України чекає обвал. Причому про це говорять вже не тільки економісти. Так, раніше ми писали про прогнозі для гривні від астролога Влада Росса.

Згідно з його прогнозом, великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня. Тоді курс може впасти до 40 гривень за долар.

Нагадаємо, долар вона зметнеться вгору вже на цьому тижні: аналітик розповів, чого чекати.

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