Якщо дружина не робить депіляцію під час карантину, це означає, що до карантину вона робила її не для тебе

Пацієнтка скаржиться лікареві:

- Доктор, коли я торкаюся ось тут, то дуже боляче. Що мені робити?

Лікар (задумливо):

- Хм... краще не чіпати.

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Іспит в сільськогосподарському:

- Ви директор радгоспу. І у вас знову неврожай. Які об'єктивні причини ви висунете в своє виправдання?

- Ну, погані погодні умови...

- А що-небудь переконливіше?

- Ну, забули посадити.

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- Чому ти ходиш по квартирі в одних трусах?

- У двох жарко.

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- А що ти хотів, Вовочко, якщо в одному слові ти примудряється робити по дві помилки! Ось ти пишеш: влітку ми з батьками збираємося відпочивати на Балканах. Відколи балкон став писатися з великої літери і через а?

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– Назва якої частини тіла не змінює свого значення при перестановці складів місцями?

– Ряха.

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Виходить якось вранці мужик до своєї машини, а там на капоті цвяхом надряпано: «Пофарбуй машину, чувак!». Ну він, ясна річ, засмутився, а потім думає: - блін! адже правда, давно пора. Перефарбував. Машина — як новенька. Знову виходить, а на капоті знову напис: «О! Інша справа».

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В одеському університеті на екзамені з філософії професор задає студентам лише одне питання: «Чому?». Вищий бал отримав студент Яша. Він відповів: «"А чому б і ні?».

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Хорошу людину не в силах зіпсувати ні влада, ні гроші. Тому що якщо ви по-справжньому добра людина, у вас ніколи не буде ні того, ні іншого!

Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».

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