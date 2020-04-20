Якщо дружина не робить депіляцію під час карантину, це означає, що до карантину вона робила її не для тебе
Пацієнтка скаржиться лікареві:
- Доктор, коли я торкаюся ось тут, то дуже боляче. Що мені робити?
Лікар (задумливо):
- Хм... краще не чіпати.
Курс валют злетів з котушок, українців попередили про новий стрибок долара: що потрібно знати
Племінниця Софії Ротару зняла ліфчик і посвітила "персиками" на камеру: аж очі розбігаються
Долар раптово обвалиться, найбільш сприятливий прогноз почав збуватися: "вже через тиждень..."
Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Крима в України: "Можна було знайти інші шляхи"
***
Іспит в сільськогосподарському:
- Ви директор радгоспу. І у вас знову неврожай. Які об'єктивні причини ви висунете в своє виправдання?
- Ну, погані погодні умови...
- А що-небудь переконливіше?
- Ну, забули посадити.
***
- Чому ти ходиш по квартирі в одних трусах?
- У двох жарко.
***
- А що ти хотів, Вовочко, якщо в одному слові ти примудряється робити по дві помилки! Ось ти пишеш: влітку ми з батьками збираємося відпочивати на Балканах. Відколи балкон став писатися з великої літери і через а?
***
– Назва якої частини тіла не змінює свого значення при перестановці складів місцями?
– Ряха.
***
Виходить якось вранці мужик до своєї машини, а там на капоті цвяхом надряпано: «Пофарбуй машину, чувак!». Ну він, ясна річ, засмутився, а потім думає: - блін! адже правда, давно пора. Перефарбував. Машина — як новенька. Знову виходить, а на капоті знову напис: «О! Інша справа».
***
В одеському університеті на екзамені з філософії професор задає студентам лише одне питання: «Чому?». Вищий бал отримав студент Яша. Він відповів: «"А чому б і ні?».
***
Хорошу людину не в силах зіпсувати ні влада, ні гроші. Тому що якщо ви по-справжньому добра людина, у вас ніколи не буде ні того, ні іншого!
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.