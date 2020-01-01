Українці жартували цілий рік про політичні події

Фотожаби на політичні події, які облетіли мережа

Незважаючи на складну ситуацію в країні, користувачі в мережі завжди знаходили привід для гумору. "Коментарі" зробили підбірку найяскравіших фотожаб 2019 року.

П'ятий президент України підписав з вселенським патріархом Варфоломієм Томос про автокефалію Православної церкви України. Після цього він вирушив по областях країни з ним:

Колишній міністр екології Ігор Шевченко виступив на пост президента під час економічного форуму в Давосі. Там він забрав кілька шапок. Українці згадали відразу четвертого президента Віктора Януковича:

Янукович на прес-конференції розповів, що його "кинула як лоха" в Євросоюзі:

Том Круз відвідав Київ. Там він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Українці почали активно обшучивать тему:

Порошенко під час візиту в Запоріжжя зняв шапку з дівчини з натовпу людей, що прийшли до нього на зустріч:

Мер Києва Віталій Кличко заявив про готовність до початку робіт на Шулявському шляхопроводі. Чиновник опублікував фото з нічної інспекції, де він був у кепці з гострим козирком:

Проходили дебати на стадіоні "Олімпійський". Зеленський і Порошенко повинні були здати аналізи перед початком. Не обійшли стороною у жартах і Тимошенко:

Зеленський переміг у президентських виборах. Українці зробили фотожабу з колишніх президентів, які зібралися на інавгурацію нового лідера країни:

"Пряму лінію" Путіна висміяли карикатурами в мережі:

Україні повернули кораблі, які захопила Росія. Але там не було розеток, плафонів, унітазів та інших речей. Користувачі в мережі активно почали малювати фотожаби у зв'язку з цим. Не обійшли стороною і лідера РФ Володимира Путіна на карикатурах:

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