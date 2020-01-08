Російський президент Володимир Путін у новому образі став посміховиськом в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Нову яскраву карикатуру на лідера Кремля опублікував відомий художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".
Так, художник зобразив Володимира Путіна в образі бабусі, яку оточують озброєні пістолетом ангели.
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Подібним чином Альоша Ступін вирішив висміяти російського президента за показуху, яку він влаштував напередодні Різдва, приїхавши до Санкт-Петербурга з маленькими дітьми на святкове богослужіння.
"А погони та звання де?", "Валянки зжерла на обід ,а кашеміром розговіється на вечерю, моль диванна", "Діти молилися. Охороняло Гестапо. З ними молився гестапівський тато", "Льоша, це просто геніально! Точність в кожній деталі!", "Бабуля, закурити не знайдеться?", "Шикарно!", "Молода перспективнвя бабуся", "Якими молодими стали нині офіцери ФСО...", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.
Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.
На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.
Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.
"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "Настільки сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні