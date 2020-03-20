Останні частини інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна вирішили не показувати в ефірі

Карикатурист Сергій Йолкін вирішив колко пожартувати над Путіним з-за того, що його не покажуть. Він намалював картинку, де президент в костюмі стоїть і упер руки в боки. Над головою Росії висить цитата: "Як це зняли з ефіру?". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку художника.

Твіт встиг набрати більше 150 репостов і майже 500 лайків. Користувачі почали активно обговорювати цю подію:

"Шкода, хороша комедія на вагу золота :)", "Канал Навальний Live запропонував допомогу у розповсюдженні забороненого контенту", "А де можна пореготати над недоглянутими серіями?", "Там, походу, зовсім стендап", "Мабуть, вирішили, що путінської брехні на квадратний годину - перебір", "ТАСС дуже соціально відповідальні хлопці: припинити показ інтерв'ю з таким іменитим гостем за своєю ініціативою, навіть Дудь на таке не пішов би", "обнулили", "у мене два варіанти, перший, навіть до дармоїдів путіна дійшло, що єресі і марення вже вистачить, народ всерйоз задумався про порушення в царській психіці, а другий, зараз вийде хтось у білому, і скаже, що це було так і задумано, просто вирішили трохи повеселити людей!".

Раніше ми повідомляли, що російський президент Володимир Путін осоромився черговим маренням заявою.

На цей раз лідер Кремля розлютив росіян реакцією на те, що його в Російській Федерації часто порівнюють з царем.

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

"Як ставитеся до того, що вас називають царем? Путін: Ну це не відповідає дійсності. Я ж працюю кожен день, я не царствую. Цар сидить, зверху поглядає і каже: ось накажу, і зроблять. А сам тільки шапку приміряє і виглядає в дзеркало. Я працюю кожен день", - йдеться у публікації.

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