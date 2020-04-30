Володимир Путін відзначився дивною розмовою з простою росіянкою

30 квітня президент РФ вирішив заспокоїти своїх співгромадян, влаштувавши показову відеоконференцію з росіянами. Як повідомляє Politeka.net, витяг з відповідного відео опублікував у своєму Твіттері журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Під час конференції у Путіна зав'язалася досить дивна розмова з однієї з росіянок. Так, російського президента потішила назва села, в якому живе жінка.

«- Мене звати Світлана, я живу в селі Кицьки. Путін: Гарна назва! - Село Кицька-то? Приємна назву. Путін: Приємна!», - передав їх діалог Смірнов.

Незграбний розмова викликав бурхливу реакцію в мережі.

«Путін оцінив сільську кицьку. дивитися безкоштовно без смс та реєстрації», «Ми розчулені», «Збірник анекдотів від діда, частина 354-а, "Бункерна"», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, як Путіну пригадали, як він малював каракулі прямо на робочій нараді.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що в той момент могли бути "магнітні бурі", які негативно вплинули на Володимира Путіна.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли Володимир Путін ганьбиться, малюючи каракулі на камеру. Останній такий конфуз стався в 2013 році.

Тоді Володимир Путін приїхав на день знань у Курган і намалював дітям на дошці дивну фігуру. Коли один з учнів запитав, що це, російський президент відповів: "Це кішка. Вигляд ззаду".

- Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.

Путин: Хорошее название!

- Село Киска-то? Приятное название.

Путин: Приятное! pic.twitter.com/3yd6AzvaUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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