Російський президент Володимир Путін знову осоромився перед камерою

Про це пише Politeka.net.

На цей раз конфуз стався під час спілкування Володимира Путіна з активістами з "Ми з вами".

Як з'ясувалося, Володимир Путін вибухнув "погрозами" у прямому ефірі і пообіцяв активістам взяти участь в акції на 9 травня, під час якої він нібито вийде на балкон, щоб "підтримати ветеранів".

На курйозний момент звернув увагу блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Путін пообіцяв "вийти на балкон" 9 травня і приєднатися до акції на честь "Дня перемоги". Залишилося 9 днів, щоб ФСБ встигла викопати і обладнати в бункері Путіна балкон, а під ним прокопати траншею для декорацій "прохід вдячних дідам росіян під балконом Путіна", - пожартував він у своєму Facebook.

"Бреше він вам. Бреше. Думати йому давно нічим. І безсмертний полк це про радянський народ, до якого він не має ніякого відношення, а не про росіян", "Форма участі будь-яка його влаштовує, навіть на палиці з плакатом", "Хто це? І де прапори? А ще, дуже скоро побачимо, як ці діти, будуть кричати, де їм заробити і чому в країні голод?", "Балкон? В бункері?", Або розлити на балконі маслечка", "Ох правий був Борис Юхимович, ой як прав", "Балконокопаючі війська, настав вас час", - з гумором відреагували користувачі на "загрози" Путина.

Раніше ми розповідали про конфуз, який стався з Михайлом Мішустіним під час онлайн-наради.

Зокрема, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як прем'єр Росії Михайло Мішустін під час наради засинає під час промови Володимира Путіна.

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його напевно Медведєв заразив", - сказано в підписі до курйозного відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і задалися питанням, чому Мішустін не ридає під час виступу Путіна, оскільки "його не можна не слухати без сліз". Деякі заговорили про "прокляття", яке пресследует російських прем'єрів.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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