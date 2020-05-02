Володимира Путіна висміяли в мережі через безглузде висловлювання про карантин в Росії

30 квітня президент РФ провів відеоконференцію з питань підтримки російських підприємств, що зіткнулися зі спадом виробництва через карантин. Один з учасників конференції виявився представником компанії з виробництва матраців, яка також зіткнулася з проблемами.

Путін не стримався і вирішив пожартувати на тему того, що виробництво матраців після самоізоляції навпаки має зрости.

«Після вимушеної самоізоляції матраци зносяться у багатьох і ваше виробництво, сподіваюся, відновиться швидкими, хорошими, потрібними для відновлення бізнесу темпами», - іронічно зауважив Путін.

Втім, інтернет-користувачі похабний жарт президента РФ не оцінили.

«стендапер на території величезного борделю», «ТАСС вже тролить Путіна не приховуючи», «Двадцять років на галерах не змогли зломити розумові здібності і волю Путіна, але пару місяців в бункері – і все, людина дійшла до матраців. Лідер вже не той», «А ще пожартуй що ПОПИТ НА ТРУНИ ЗРОСТЕ, хахаха! Так смішно, Пинька, ти гуморист мля», «навіть дід витратився на ізоляції, доводиться робити рекламні інтеграції», «Ні дня без вульгарщини!», «Чим далі, там сильніше нагадує Петросяна! Бридко!», «Дядько Вова! Ти дурень?», «санітари вже їдуть», - пишуть люди.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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