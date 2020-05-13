Лідер Російської Федерації Володимир Путін знову став жертвою для насмішок в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін прикрасив нову яскраву фотожабу.

У звичному для себе стилі президента РФ Володимира Путіна висміяв відомий російський карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Путіна, який сидить за столом, і який попередив росіян про старт прямих виплат в умовах карантину. Одночасно, президент РФ тримає під столом табличку з написом: "Рятуйте, мене змусив Навальний!".

"Володимир Путін анонсував програму фінансової допомоги деяким групам жителів РФ, малому і середньому бізнесу, самозайнятою. Президента просто змусили", - йдеться у підписі до чергового шедевру.

"Коли рейтинг Путіна (зараз він 15%) впаде до 10% - візьме і все інше що Навальний обіцяв", "Змусили і висушили", "так-Так, це такі ж обіцянки про "..20 мільйонів високотехнологічних робочих місць.." та інше, "ФБК став тіньовим кабінетом! Тримайся, Обнулянт!", "Шапіто", "Обіцяти - не означає одружитися", "Гопники задригалися, їм страшно", - росіяни відреагували на нову карикатуру в коментарях під постом Йолкіна.

Раніше ми розповідали, як Володимир Путін осоромився під час чергового звернення до росіян.

На цей раз лідер Кремля зганьбився, намагаючись пригрозити кулаком російським губернатором під час виступу перед простими жителями.

«Прошу вас самим серйозним чином до цього поставитися!»: Путін стукає по столу кулаком, звертаючись до губернаторів - самий емоційний момент у виступі президента», - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що політтехнологи в Кремлі вже не знають, як можна підняти рейтинг Володимира Путіна з дна.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.