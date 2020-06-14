Над російським президентом Володимиром Путіним їдко посміялися у соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи їдких коментарів стало раритетне фото Володимира Путіна, зроблене ще в 1999 році.
На знімку, який був зроблений під час міжнародного авіасалону "Макс-99" під Москвою, можна побачити молодого Володимира Путіна в безглуздій кепці.
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Відповідний знімок був опублікований в мікроблозі "Історичні фото" в Twitter.
"Голова Уряду РФ Володимир Путін (праворуч) на Міжнародному авіасалоні «Макс-99» Жуковський, Московська область, Росія. Серпень 1999 р", - йдеться у підписі до курйозного фото.
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і порівняли молодого Путіна в безглуздій кепці з лиходієм з фільму "Гостя з майбутнього".
"В думках про майбутніх распилах", "Прочитав зрадник уряду", "Фото доботоксної епохи", "Чого пику-то скривив? Думає, як на цих літаках грошей розпиляти?", "Вижив після цього фото фотограф?", "Г*вно якесь", "А що це за військовий зліва? Курить в громадському місці", "Тут ще прототип. Живий...", "Адже стільки було натяків, але тупі холопи все одно обрали цю паск*ду президентом", - жартують вони в коментарях під фото.
Раніше ми розповідали, що Путін вийшов на зв'язок з особистого бункера. Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.
На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, який говорить наступне: "Росіяни! Прохидите 1 липня на голосування!".
Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".
Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.
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