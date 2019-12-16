Літак з пасажирами на борту загорівся прямо під час польоту

НП сталася в понеділок, 16 грудня з літаком американської авіакомпанії United Airlines, що вилетів з Сан-Дієго в Чикаго. Як стало відомо, під час польоту у нього загорівся двигун.

Один з пасажирів зняв на відео полум'я, яке було видно з вікна літака. Через спалах рейсу довелося зробити вимушену посадку в аеропорту Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Представники авіакомпанії повідомили, що при посадці ніхто не постраждав. Пізніше пасажирів відправили в Чикаго іншим літаком.

Причини займання двигуна не уточнюються.

Раніше ми писали про те, що рейс з Атланти в Балтімор був змушений здійснити екстрену посадку після того, як відмовив один з двигунів.

Пригода сталася на висоті 10 кілометрів.

На борту літака MD-88 було 148 пасажирів і шість членів екіпажу. Він попрямував в міжнародний аеропорт Ролі-Дарем, північна Кароліна.

Через годину після зльоту, знаходячись над Вірджинією, у літака відмовив лівий двигун і рейс був скасований. Пілоти розвернули літак назад.

У самій авіакомпанії Delta охарактеризували інцидент як незначний, але пізніше оголосили про серйозну поломку двигуна.

В соцмережах вже розмістили відео, на якому видно помаранчеве свічення від вогню і деталь двигуна, яка просто бовталася в турбіні.

На щастя все обійшлося і авіакомпанія принесла вибачення пасажирам.

«Рейс приземлився без пригод, і клієнти будуть повторно розміщені на альтернативному літаку. Ми приносимо свої вибачення нашим клієнтам за незручності, які могли бути викликані цим інцидентом, — йдеться в повідомленні.

Раніше, двомоторний літак, на борту якого перебувало 10 осіб, розбився в Далласі (американський штат Техас). Страшна трагедія сталася близько 11:00 ранку за місцевим часом.Як відомо, невелике повітряне судно Beechcraft BE-350 King Air з 10 людьми на борту при зльоті врізався в ангар, який розташований на території муніципального аеропорту Еддісон, після чого відразу загорівся.

На місце страшної трагедії вже прибули представники Федерального авіаційного управління (ФАУ) США, щоб з'ясувати обставини авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак впав поблизу житлового будинку: все в чорному диму.

Як повідомляла Politeka, смертельна НП сталася на борту літака, "врятувати не вдалося".

Також Politeka писала, що літак з людьми впав у воду: десятки людей безслідно зникли.