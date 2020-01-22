Коронавирус, який забрав життя вже дев'яти осіб в Китаї, виявився ще небезпечніше, ніж передбачалося раніше
Кілька азіатських країн намагаються загальмувати поширення нового коронавіруса.
Заступник директора Національної комісії з охорони здоров'я Бін заявив журналістам у середу, що число випадків захворювання зросла до 440 і що всі випадки смерті відбулися в провінції Хубей, повідомляє Associated Press.
Влада Макао (спеціальний адміністративний район Китаю) повідомили про перший випадок зараження новим коронавірусом.
Десятки випадків були виявлені в інших великих містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай і Гуанчжоу. П'ять випадків були також виявлені за межами країни, в Японії, Таїланді, Південній Кореї, Тайвані та Сполучених Штатах.
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Перший випадок зараження в США був зафіксований в штаті Вашингтон. У вівторок Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомили, що 30-річний чоловік нещодавно приїхав з Ухани, Китай, де вперше був виявлений вірус.
Він знаходиться у хорошому стані і в даний час госпіталізовано через заходи" і для короткострокового моніторингу.
досі неясно, як вірус поширюється між людьми. Симптоми включають жар, кашель і проблеми з диханням.
Заступник голови Держкомітету КНР у справах охорони здоров'я Чи Бінь зазначив, що існує небезпека того, що коронавірус може мутувати і поширюватися не тільки повітряно-крапельним шляхом.
Жителям Китаю рекомендовано носити одноразові маски-респіратори N95.
Щоб запобігти подальше поширення хвороби, CDC перевірить пасажирів з Ухани, які прибувають в міжнародні аеропорти в Атланті і Чикаго. Скрининги почалися минулого тижня в міжнародних аеропортах в Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі.
До таких заходів вдалися в інших країнах.
Наголошується, що вірус поширений і серед тварин, таких як летючі миші, кішки і верблюди. Коронавіруси від тварин можуть переходити на людей у виняткових випадках.
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