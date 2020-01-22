Коронавирус, який забрав життя вже дев'яти осіб в Китаї, виявився ще небезпечніше, ніж передбачалося раніше

Кілька азіатських країн намагаються загальмувати поширення нового коронавіруса.

Заступник директора Національної комісії з охорони здоров'я Бін заявив журналістам у середу, що число випадків захворювання зросла до 440 і що всі випадки смерті відбулися в провінції Хубей, повідомляє Associated Press.

Влада Макао (спеціальний адміністративний район Китаю) повідомили про перший випадок зараження новим коронавірусом.

Десятки випадків були виявлені в інших великих містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай і Гуанчжоу. П'ять випадків були також виявлені за межами країни, в Японії, Таїланді, Південній Кореї, Тайвані та Сполучених Штатах.

Перший випадок зараження в США був зафіксований в штаті Вашингтон. У вівторок Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомили, що 30-річний чоловік нещодавно приїхав з Ухани, Китай, де вперше був виявлений вірус.

Він знаходиться у хорошому стані і в даний час госпіталізовано через заходи" і для короткострокового моніторингу.

досі неясно, як вірус поширюється між людьми. Симптоми включають жар, кашель і проблеми з диханням.

Заступник голови Держкомітету КНР у справах охорони здоров'я Чи Бінь зазначив, що існує небезпека того, що коронавірус може мутувати і поширюватися не тільки повітряно-крапельним шляхом.

Жителям Китаю рекомендовано носити одноразові маски-респіратори N95.

Щоб запобігти подальше поширення хвороби, CDC перевірить пасажирів з Ухани, які прибувають в міжнародні аеропорти в Атланті і Чикаго. Скрининги почалися минулого тижня в міжнародних аеропортах в Нью-Йорку, Сан-Франциско і Лос-Анджелесі.

До таких заходів вдалися в інших країнах.

Наголошується, що вірус поширений і серед тварин, таких як летючі миші, кішки і верблюди. Коронавіруси від тварин можуть переходити на людей у виняткових випадках.

BREAKING NEWS: This is not a scene from some apocalyptic horror movie, this is a #coronavirus outbreak in China. The SARS like virus has already spread to four countries and infected more than 1700 people. US airports are monitored. Be on alert, stay safe! pic.twitter.com/PIc7NYvsGO — Max Howroute▫️ (@howroute) January 20, 2020

Нагадаємо, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.

Як повідомляла Politeka, епідемія вірусної пневмонії: медики терміново звернулися до українців.

Також Politeka писала, що невідомий вірус почав забирати життя: число інфікованих швидко зростає.