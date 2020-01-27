Посольство США в столиці Іраку Багдаді піддалося ударам реактивної "Катюші" у неділю, 26 січня

Будівлі завдано незначного збитку, повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на неназваного представника уряду США, передає DW. За попередньою інформацією, в результаті атаки постраждали як мінімум три людини.

За інформацією іракського телеканалу Alsumaria News, п'ять ракет "Катюші" впали в "зеленій зоні" Багдада, одна з яких потрапила в посольство.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді підтвердив факт ракетного обстрілу і виступив з його засудженням. Поки ніхто не взяв відповідальність за удар. Сили безпеки Іраку, за словами Махді, розслідують обставини нападу на американське посольство.

Держдепартамент Сполучених Штатів вже закликав владу Іраку "виконувати свої зобов'язання щодо захисту дипломатичних об'єктів".

Подібний удар не перший за цей місяць. Нагадаємо, 8 січня поблизу "зеленої зони" Багдада вибухнули дві саморобні ракети. В результаті інциденту ніхто не постраждав..

Раніше ми повідомляли, 12 січня атаці піддалася військова база США в Іраку в 80 кілометрах від Багдада. Інцидент стався в провінції Салах ад-Дін, в районі авіабази приземлилися як мінімум сім мінометних бомб. В результаті нападу постраждали четверо військовослужбовців.

Також ми писали, між США та Іраном загострилися відносини після знищення генерала Касема Сулеймані. В результаті обстрілу іранцями американських баз у США, Трамп зробив важливу заяву. За його словами, він не буде прагнути до ескалації конфлікту з Іраном, але продовжить кампанію максимального тиску.

«Поки я президент США, Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю», - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці авіаудару по базі США: "знали за 2 години до атаки".

Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.