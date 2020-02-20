Стало відомо, що російські війська влаштували збори командирів батальйонів на території Донбасу

Збори проходять під керівництвом Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Головне управління української розвідки зазначає, що збори стартували ще 17 лютого.

У зведенні на офіційному сайті Міністерства оборони України підтвердили цю інформацію.

В повідомленні Міністерства оборони написали, що метою зборів окупанти позначили підвищення рівня підготовки командного складу з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

"В ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами і вогнем артилерії", – зазначають у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська на Донбасі вирішили створити резерви збройних формувань. Так, стало відомо, що бойовики захотіли створити мобілізаційні резерви з так званих "козацьких формувань" з Росії.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, з допомогою козаків російське командування має намір вирішити виниклі проблеми укомплектованості особовим складом з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

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