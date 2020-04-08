Російський музикант, колишній учасник групи "На-На" Валерій Юрін був побитий у власній квартирі

Як передає Politeka.net, про це в своїх Telegram-каналах інформують росЗМІ.

За інформацією журналістів, причиною конфлікту стала сварка між господарем і гостями, які побили Валерія Юріна в його московській квартирі.

53-річний екс-учасник групи "На-На" спершу викликав медиків додому. Вони музиканту поставили діагноз: струс головного мозку, але після огляду Юрін написав відмову від госпіталізації.

Вже через якийсь час Валерій Юрін звернувся в травмпункт, звідки його госпіталізували у лікарню, оскільки у нього виявили ще закриту черепно-мозкову травму.

Як передає канал Mash, напад на Валерія Юріна стався ще 4 квітня, але до медиків він звернувся через дві доби.

Варто відзначити, що Валерій Юрій на початку кар'єри виступав у складі колективу "Інтеграл", а пізніше увійшов до першого складу "На-На". Саме музикант виконував композицію «Пустельний пляж», яка потрапила в хіт-паради початку 90-х.

У 1992-му році Валерій Юрін вирішив покинути музичний колектив і зайнявся сольною кар'єрою. Він навіть встиг спробувати свої сили в якості актора.

Навіть зауважимо, що Валерій Юрін дуже змінився і зовсім не схожий на того юного музиканта, який починав свою музичну кар'єру в музичних колективах продюсера Барі Алібасова.

Музикант знатно "набрав" у вазі, відпустив легку бороду і фанати, можливо, не зможуть зараз його впізнати на вулиці, щоб попросити автограф.

Раніше ми розповідали, що продюсер Барі Алібасов потрапив до лікарні з жорстким отруєнням. Виявилося, що він випадково випив засіб для прочищення труб «Кріт», після чого був госпіталізований з гострим отруєнням. Медики нібито діагностували опік стравоходу і артист кілька днів перебував у комі.

Проте після виписки Барі Алібасов з'явився в студії одного з російських ток-шоу і змусив глядачів засумніватися в правдивості інциденту.

Нагадаємо, що вижив Барі Алібасов вперше розповів правду про своє отруєння.

Як повідомляла Politeka, Алібасов розповів про страшні видіння під час коми, «руки трусяться».

Також Politeka писала, що подруга Алібасова нагодувала продюсера наркотиками: «потрапив у лікарню»