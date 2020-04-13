У Рівненській області палії сухостою знищили половину монастиря

У Рівненській області в селі Липки через підпали сухої трави згорів Свято-Успенський чоловічий монастир. Фотографії пожежі опублікував Влад Поленчук на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

Вогонь охопив три господарських будівлі монастиря. Загальна площа склала близько 400 м. кв.

Інцидент стався сьогодні, 12 квітня, вранці. На місці пожежі приїхали 5 спеціальних машин і 40 рятувальників. В результаті події ніхто не постраждав.

Українці в мережі прокоментували інцидент. Деякі стоять здогади, що не міг монастир вигоріти зсередини, і що це був підпал.

«На фото сліди пожежі тільки всередині. Самі і спалили, виходить...», «От і добре вистачить дурью маятися займіться справою», «Проблема, доведеться розселяти ченців з жіночим монастирям раз не вберегли свій», «Господи, що ж це діється? Спаси і захисти нас, Господи!», «Ну чекайте відплати», «Люди, що ви творите? Схаменіться!», «Вчора писали, що замкнуло проводку, а сьогодні вже сухостій? А де ж він узявся всередині будівлі? На фото будинок згорів ..», – написали в мережі в коментарі до інциденту.

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки пожеж у Зоні відчуження. Так, на кадрах показана чорна випалена земля, самотні дерева і двох коней Пржевальського, які тікають від пожеж. Варто тільки уявити, скільки тварин залишилося в епіцентрі вогню.

У коментарях користувачі мережі розділилися на два табори: ті, хто просто хапається за голову від наслідків вогняного пожежі, і ті, хто ще намагається врятувати тварин, що залишилися.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

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