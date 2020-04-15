Сили ООС були змушені стріляти у відповідь

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" не збираються дотримуватися режиму тиші на Донбасі

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС у Facebook, передає Politeka.net.

За інформацією військових, впродовж минулої доби підконтрольні Кремлю терористи дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях української армії.

Зокрема, підступний ворог обстрілював позиції бійців ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, через що сили ООС були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Усі ворожі обстріли були зафіксовані у зоні відповідальності "Схід": чотири рази бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя.

У районі Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети; біля Новомихайлівки - ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Вже увечері російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших позиціях в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка.

На жаль, але ЗСУ продовжують нести втрати на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців були поранені, ще один отримав бойову травму. Втрати окупаційних формувань уточнюються.

Вже від початку поточної доби підконтрольні Кремлю бандформування не проявляли вогневої активності. Втрат серед особового складу ЗСУ також не зафіксовано.

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У штабі Об'єднаних сил постійно заявляють, що незважаючи на режим припинення вогню, окупанти сотні разів відкривав вогонь, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

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