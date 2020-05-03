Військовий був неодружений і не мав дітей

Життя українського спецназівця Дмитра Мартинюка трагічно обірвалося

Про це пише видання Paris Match.

Про смерть українського військового повідомив особисто президент Франції Еммануель Макрон.

Відомо, що 29-річний українець Дмитро Мартинюк, який служив у французькому легіоні, загинув під час спецоперації в Малі.

За інформацією ЗМІ, військовий автомобіль під час виконання завдання в Сахелі підірвався на саморобному вибуховому пристрої ісламістів.

Відомо, що підрив автомобіля стався ще 23 квітня. Постраждалих бійців, в тому числі і Дмитра, екстрено госпіталізували.

29-річного українця, який народився у Хмельницькому області, одразу ж евакуювали у Францію і направили у військовий госпіталь під Парижем.

Вже 1 травня з'явилася інформація, що українець Дмитро Мартинюк від отриманих травм помер в госпіталі. Як повідомляє штаб, ще один легіонер у важкому стані, за його життя борються лікарі.

Еммануель Макрон вшанував його загиблого українця і заявив про мужність французьких солдатів біля Сахеля. Відзначимо, що Дмитро Мартинюк став бійцем легіону в 2015 році.

До місії в Малі Дмитро був стрільцем броньованої машини під час спецоперації в Джибуті.

Раніше ми розповідали про те, що раптово пішов з життя досвідчений розвідник ЗСУ. Зокрема, помер ветеран Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Кисельов Євген Валентинович.

Євген Кисельов очолював управління розвідки Сил спеціальних операцій. Останні місяці життя полковник Кисельов присвятив навчанню бойової підготовки українських прикордонників. У полковника залишилася дружина і 3-річна дочка.

Нагадаємо, Бійці ЗСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото

Також Politeka писала, що наступ на Донбасі, бойовики визначили нову мету: "потрібні території в районі...".