Стало відомо про черговий успіх сил ООС на передовій

Сумну новину для окупаційних військ "Л/ДНР" повідомив колишній ватажок бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін, пише Politeka.net.

Повідомляється, що серйозний удар бійці ЗСУ завдали по російським окупантам в районі Дебальцеве.

За інформацією Стрєлкова-Гіркіна, підрозділам ЗСУ в районі Санжаровки вдалося зрівняти з землею ворожий бункер, в результаті чого були ліквідовані семеро терористів.

Ця ворожа позиція перебувала в 9 км від окупованої росіянами Дебальцеве. Стрєлков-Гіркін зазначив, що загиблі – бійці терористичного "1-го Слов'янського батальйону". Серед них три командира взводу і четверо рядових.

Також колишній ватажок бойовиків поскаржився, що в ніч на 15 червня сили ООС завдали потужного удару по іншій позиції терористів "Л/ДНР", при цьому відповіді з боку окупаційних вйоск не було.

Інформацію про успіх ЗСУ на передовій підтвердив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, в результаті нищівного удару були поранені ще 10 терористів.

"10-13 червня в результаті багаторазової детонації боєприпасів на позиціях 7-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті 220 поблизу села Логвіново (Світлодарська дуга), знищені 7 військовослужбовців супротивника, включаючи відразу трьох командирів взводів. Опубліковано поіменний список. Також не менш 10 найманців отримали поранення", - підкреслив журналіст у своєму Facebook.



"За повідомленнями з "ДНР" ці вибухи не здійснюють українські військові, а співробітники ПВК "Ерініс" з Великобританії, з 120 мм міномета. Нічого дивного, подумав я, адже Донецьк заснував британець Джон Юз, у Британії давні стратегічні інтереси на Донбасі. Так, під час недавньої поїздки на фронт, скажу чесно, я теж зустрів чоловіків у новому британському мультикаме. Якщо побачите мультиків з британським прапором, відразу підходите і вітайте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Вони вас зрозуміють", - з гумором резюмував Бутусов, публікуючи скріншоти безглуздих повідомлень бойовиків.



Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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