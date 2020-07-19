Моторошна аварія на дорозі забрала життя трьох людей
ДТП сталося в неділю, 19 липня, на трасі Київ — Чоп. Недалеко від села Іванівці в районі Мукачевого зіткнулися легкове авто "Мазда" та вантажівка. Від удару останнє авто спалахнуло, передає Mukachevo.net.
У результаті загинули три людини, водій та пасажири "Мазди", включаючи двох дітей 11 і 13 років, а також 56-річного головного тренера ФК «Мункач» Віктора Ряшка. Під його керівництвом ужгородська команда грала у вищій лізі чемпіонату України.
Єдина людина, яка вижила в легковику, виявилася дружиною тренера, її з травмами доставлено в мукачівську лікарню. В даний час правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.
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На сторінці ФК "Мункач" в соцмережі Фейсбук українці висловлюють співчуття з приводу загибелі тренера:
"Співчуваємо... Сьогодні нашу академію спіткало велике горе - трагічно в жахливій автокатастрофі обірвалося життя головного тренера МФА «Мункач» Віктора Івановича Ряшко. Колектив «Мункач футбольна академія» висловлює щирі співчуття родині, поділяє невимовний біль втрати та сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, у ДТП під Києвом загинули відомий мандрівник, організатор авторських туристичних маршрутів Андрій Грибан і 9-річна дівчинка. Ще одна дитина і дві жінки були госпіталізовані.
Зазначалося, що крім Грибана в машині також була його дівчина і співорганізатор подорожей, Наталія Ткаченко. Загибла дівчинка була її дочкою.
Нагадаємо, тіло відомого українця знайшли в номері готелю, сумує вся країна: подробиці трагедії.
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