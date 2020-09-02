Патрульний поліцейський на Сумщині погрожував пістолетом жінкам з дитиною
Як передає Politeka.net, кадри інциденту опублікували в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
У поліції стверджують, що жінки зайшли в магазин без маски, зникли від поліції на автомобілі, а потім ще й намагалися наїхати на патрульного.
У жінок-учасниць конфлікту зовсім інша версія подій.
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Жінки дійсно зайшли в "АТБ" без масок, але після зауваження вийшли на вулицю, і повернулися вже в засобах захисту.
В цей час поліцейські вже стояли біля входу, і ніяких претензій не озвучили.
Жінки сіли в авто, але при спробі від'їхати їм завадили патрульні, а один з них навіть дістав табельну зброю і направив в їх бік.
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