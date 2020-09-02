Патрульний поліцейський на Сумщині погрожував пістолетом жінкам з дитиною

Як передає Politeka.net, кадри інциденту опублікували в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

У поліції стверджують, що жінки зайшли в магазин без маски, зникли від поліції на автомобілі, а потім ще й намагалися наїхати на патрульного.

У жінок-учасниць конфлікту зовсім інша версія подій.

Жінки дійсно зайшли в "АТБ" без масок, але після зауваження вийшли на вулицю, і повернулися вже в засобах захисту.



В цей час поліцейські вже стояли біля входу, і ніяких претензій не озвучили.

Жінки сіли в авто, але при спробі від'їхати їм завадили патрульні, а один з них навіть дістав табельну зброю і направив в їх бік.

На Сумщині патрульний поліцейський погрожував пістолетом жінкам з дитиною. Причина – за півтори години до того вони зайшли в продуктовий магазин без масок. Це сталось у місті Путивль. Дорогою до наметового містечка туристки зайшли в АТБ без масок. На зауваження продавчині – повернулися до машини та зайшли повторно вже у засобах захисту. На місці були поліцейські, які провели з ними бесіду. Через півтори години ті ж правоохоронці впіймали жінок на вулиці та почали вимагати підписати протокол про адміністративне правопорушення, наголошуючи на необхідності йти у відділок. «Зловмисниці» сіли в машину, щоб забрати паспорти. А потім вирішили поїхати з місця. Поліцейські почали кидатись на машину, а один із них дістав пістолет. Під дулом пістолета жінок змусили вийти з машини з метою притягнення до адмінвідповідальності за відсутність масок. Був складений адмінпротокол. Жінкам загрожує до 17 тис. грн штрафу. А чи складуть протокол на поліцейських, які, схоже, перевищили свої службові обов’язки? Відповідь пишіть у коментарі. Gepostet von Стоп корупції am Dienstag, 1. September 2020

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