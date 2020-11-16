Після приходу "руського миру" на Донбас місцеві шахтарі масово залишилися без роботи і зарплат

Окупанти планомірно і методично знищують вугільну промисловість на сході України, передає "Диалог.UA".

Тільки протягом цього року в ОРЛО закрилися 19 шахт, а в окупованих районах Донецької області – 22. Шахтарі ж, котрі залишилися без роботи, стали відмінним варіантом для працевлаштування в Росії, де плани більші, а зарплата менші.

Зараз в ОРДЛО з'явилися рекрутери, які набирають українських шахтарів на роботу в Кемеровську, Ростовську області, Хабаровський край. Обов'язковою умовою є наявність паспорта РФ, який оформляють за спрощеною процедурою.

Втомлені від злиднів люди, які не бачили грошей місяцями, цілими бригадами їдуть у Росію, тому що їх підкуповує виплата зарплати практично без затримок.

За словами представника уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, Росія спеціально так чинить.

"За інформацією наших партнерів Східної правозахисної групи та її керівника Віри Яструбової, це продумана стратегія РФ. Окупаційні служби РФ в ОРДЛО практично знищили вугільну промисловість, не залишаючи вибору шахтарям".

Тепер же РФ українськими шахтарями заміщає російських, які дуже часто протестують через низькі зарплати і високі плани.

Тому, щоб не піднімати оплату праці для своїх людей, влада вирішила створити конкуренцію за рахунок жителів окупованих територій, які опинилися в безвихідному становищі і згодні працювати навіть на таких невигідних умовах.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зводять кінці з кінцями, терпіння людей закінчується.

Як повідомляла Politeka, жителів "ЛНР" залишили без ліків в розпал епідемії, продають тільки обраним.

Також писала Politeka, що окупований Донбас благає Раду допомогти із зарплатами для шахтарів.