Вражаючі кадри показали в Мережі - в Німеччині підірвали автомобільний міст Рінсдорф довжиною понад 500 метрів і висотою понад 70 метрів.

Цей міст став найвищим, який коли-небудь підривали в Німеччині. Йому було 55 років і його "утилізували", як непридатний, передає видання DW.

Міст знаходився недалеко від міста Зіген в Північному Рейн-Вестфалії. Для його підриву німецькі інженери використовували 120 кг вибухівки. За процесом спостерігало багато глядачів. У Мережі з'явилися епічні кадри.

"Після того, як експерт зі знесення Міхаель Шнайдер дав сигнал до вибуху, 16 опор моста прогнулися, і дорожнє покриття впало на землю", - повідомляє видання.

Уламки впали на спеціальне покриття, і все було організовано таким чином, щоб не пошкодився новий міст, що знаходиться поруч. Його відкрили в грудні 2021-го.

Зазначається, що на сьогодні в Північному Рейні-Вестфалії термінової заміни потребують ще 60 автомобільних мостів, які вже застаріли.

Публіка з ентузізазмом обговорює подію:

"У Німеччині проблеми з мостами, більшість з них знаходяться в аварійному стані до такої міри, що завдання по їх відновленню практично неможливе"

"Це було просто. Дивно, що барахло простояло так довго"

"Вражає, але це повинен був бути інший міст!"

"Я тут живу, і це було дуже захоплююче"

"Я стільки разів проїжджав по цьому мосту по дорозі в Гіссен. Страшний міст насправді"

"Той старий міст коштував грошей!"

"Але ж у німців є багата історія бомбардувань мостів 😂"

"Виглядає так, ніби хтось врізався в нього на літаку"

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