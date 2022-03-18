Російські терористи вранці завдали ракетного удару по місту Краматорськ - адміністративному центру Донецької області.
Про це повідомив в Facebook голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. За його словами, ракети потрапили в житловий будинок і адміністративну будівлю.
"Потрапили в житловий будинок і адміністративну будівлю. Поки відомо про 2 загиблих і 6 поранених, інші подробиці встановлюємо. Росіяни не здатні вести чесну війну між арміями, тому продовжують низько обстрілювати цивільних. Буде кара!",- написав він.
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Як повідомляла Politeka, росіяни обстрілюють Житомирщину.
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