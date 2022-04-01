Окупанти масово викрадають жителів Херсона і відвозять їх у невідомому напрямку. Імовірно, вони приходять в будинки активістів, журналістів, учасників війни і місцевих депутатів за заздалегідь складеними списками. Інформацію про це опублікували в телеграм-каналі Nexta, а також додали скріншот поста мешканки, в якому вона розповідає про ситуацію в тимчасово окупованому місті.

"ХЕРСОНУ ПОТРІБНА НАША ПІДТРИМКА. Поговорила з мером Херсона Ігорем Колихаєвим. Ситуація в місті складна. Людей залякують. Вже викрадено понад 100 городян – активістів, учасників війни, місцевих журналістів і депутатів. У росіян списки жителів і їх адреси, будинки мародерять. Тому мітингів зараз немає, але люди збираються на суботники.

І ще дуже потрібна наша підтримка. Вони вже майже місяць в окупації, і їм дуже складно триматися. Поскаржився, що немає тієї уваги до Херсона, яка була на початку. Тому пропоную підтримати українське місто Херсон. Напишіть пост, що #Херсон_це_Україна, поділіться спогадами про місто, опублікуйте фото з їхніх мітингів. Що завгодно. Повинні триматися разом", - йдеться в пості.

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