Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі курортного міста Миргород Полтавської області. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Луніну.
Зазначається, що внаслідок удару є значні руйнування та постраждалі.
"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти вже завдали ракетних ударів по інфраструктурі Миргорода, зокрема 2 квітня.
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