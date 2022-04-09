Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі курортного міста Миргород Полтавської області. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Луніну.

Зазначається, що внаслідок удару є значні руйнування та постраждалі.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вже завдали ракетних ударів по інфраструктурі Миргорода, зокрема 2 квітня.

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