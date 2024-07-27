Генерал-сержант Ролі Вокер, командувач збройних сил Великої Британії, застерігає, що НАТО має бути готовим до можливості війни протягом трьох років. Він пояснив, що загроза для Великої Британії виникає з боку чотирьох держав: росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Ролі Вокер попереджає, що російський лідер володимир путін може стати "дуже і дуже небезпечним", коли він завершить війну в Україні. Він наголошує, що путін буде шукати відплати від західних країн, які підтримують Україну. Незалежно від того, хто переможе у війні, путін шукатиме помсти.

"Суть у тому, що коли ви думаєте, що вони занепали духом, вони з ревом повернуться, щоб помститися", - пояснив він.

Він попередив, що у другій половині цього десятиліття росія, Китай та Іран можуть об'єднатися, щоб чинити тиск на Захід та досягти своїх індивідуальних цілей. Генерал-сержант впевнений, що Китай вторгнеться на Тайвань, а Іран стане агресивнішим та почне вторгення в Ізраїль. Кореї. Тим часом Північна Корея може створити ядерну зброю. Він підкреслив, що всі ці чотири країни налагоджують співпрацю, обмінюючись зброєю та технологіями.

"До 2027-2028 років зближення Китаю, Ірану та росії може досягти свого роду єдності і ваша здатність впоратися з ними окремо - з конкретною кризою, яка може бути врегульована за допомогою системи, яка базується на правилах, я думаю, значно зменшиться", - пояснив Ролі Вокер.

Джерело: Тelegraph.

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