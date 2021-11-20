Відомий хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма показав несподіване перетворення і перетворився заради зйомок в шоу на відому виконавицю Джамалу.

Чоловік звик дотримуватися одного стилю на публіці і уникає скандалів. Причому приблизний чоловік і батько часто показує в Instagram кадри сімейної ідилії.

Однак, не позбавлений Влад Яма почуття гумору-чоловікові подобаються експерименти і заради участі в шоу він не побоявся перетворитися. Хореографу і танцюристу довелося не тільки змінити зачіску, але ще і надіти сукню, високі підбори і нанести яскравий макіяж.

Таким чином Яма приміряв образ Джамали, яку не так давно обложив на танцювальному шоу. Тоді суддя проекту зазначив, що партнер Джамали «станцював за двох» в одному з ефірів.

"Так, сім'я в курсі" - жартівливо написав Яма під фото.

Яма також охарактеризував виступ артистки як "не найскладніший номер ефіру". Співачка сказала, що вона повністю не згодна з думкою Влада, після чого вони навіть розбиралися в Instagram, але кожен залишився при своїй думці.

Раніше в інтерв'ю Каті Осадчої в "Світському житті" Яма розповів про поповнення в родині. Так, Влад з дружиною і сином завели собаку. За словами ями, Ліліана і Леон вмовляли його завести чотирилапого друга майже два роки.

"Я теж дуже люблю собак, але я до останнього впирався, а потім здався. Зараз дуже радію цьому", - сказав хореограф.

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