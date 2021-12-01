Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль зняла новий кліп-в мережі з'явилося відео, яке демонструє, як проходив процес і цікаві моменти постановочного процесу.

Як пише Politeka.net, ролик з'явився на офіційній сторінці артистки в Instagram.

Нову відеороботу Тіни Кароль на пісню" подвійний рай " називаают романтичним трилером.

"Звертаючись до кіноестетики "нульових", поп-діва епатує сміливою зміною іміджу. Тепер вона яскрава блондинка з пістолетом в руках, її мішень – ревнощі», - йдеться в офіційному повідомленні.

На відео можна помітити, що Тіна Кароль не тільки знімається, але і роздає вказівки.

Також співачка захопила неймовірною гнучкістю і плластичністю.

"Гімнастка я. Зараз сама почну...", - каже в якийсь момент Кароль.

Кадри викликали бурхливу реакцію глядачів.

"Тіна, приголомшливий альбом! Чудова робота" подвійний рай " - легке, ніжне, чуттєве! Музика-фантастика! Все склалося чудово!", "Один з улюблених кліпів в плані естетики, спасибі», «приголомшлива робота, браво тіні і команді», «стільки роботи, скільки людей задіяно. Але ці праці варті такого. Кліп суперівський», - пишуть в коментарях.

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