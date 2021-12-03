Відома співачка Санта Дімопулос, колишня солістка групи ВІА Гра, а також переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками",

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу, щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020 році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Нещодавно Санта Дімопулос була в Нью Йорку, де серед іншого влаштувала тур по знаменитих ресторанах. Однак розпіарені місця розчарували артистку, зокрема довгим часом очікування замовлення, великою кількістю цукру і смаженими стравами.

Повернувшись до Києва, Санта Дімопулос відвідала ресторан судді» майстер Шафа " Володимира Ярославського, і похвалилася вишуканою стравою.

"Як же тут смачно", - написала вона.

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