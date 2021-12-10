Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), влаштувала творчий "квартет" з подругою, мамою і хрещеною.

Співачка Настя Каменських постійно займається творчістю, а в своєму Instagram намагається ділитися найяскравішими моментами, пише Politeka.net.

Цього разу артистка опублікувала веселе відео свого творчого "квартету" з мамою співачкою Лідією Каменських, хрещеною артисткою Аллою Кудлай і кращою подругою дизайнером Анною Андрійчук. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах зірки весело виконають пісню Лідії Каменських "Подруга", і пізніше танцюють.

"Відзначайте подругу, про яку відразу подумали, почувши цю пісню😋 🥰", - написала Настя Каменських.

За шість годин пост зібрав понад 400 переглядів і багато коментарів. Деякі писали, що найкраща подруга зірки скоро стане популярнішою за неї і не тільки:

"Розрив!", "Це моя найулюбленіша пісня, ми коли з подругою десь відпочиваємо, завжди цю пісню замовляємо))) ви Великі Розумнички 💋💋💋💋💋💋💋", "Думаю наступний дует ваш "брюнетки"☺❤️", " красиві і щасливі!❤️❤️❤️", " Побільше пісень для дуету. Чекаємо з нетерпінням ще пісень Алли Кудлай і вашої мами. Сподіваємося, що ще напишуть пісні для їх дуету😘 👏 👏", "Скоро Аня стане популярнішою за Настю".

Нагадаємо, Каменських побудувала очі молодому співакові

А ще Politeka писала, що нечесана Настя Каменських в міні-шортах і топі показала, який буває вранці

Також Politeka повідомляла, що Каменських у сміливому вбранні влаштувала веселощі в спальні