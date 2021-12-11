Актриса Катерина Нікітіна, яка зараз виступає в "Жіночому кварталі", поміркувала про негативний вплив соцмереж на життя людини.
Як пише Politeka.net, своїми думками вона поділилася на особистій сторінці в Instagram.
"От знаєте, часто замислююся про те, наскільки всі люди різні!🤔 Кожна людина абсолютно індивідуальна по-своєму.🙄 У кожному з нас, є те, чого немає в інших!😏
Але, на жаль, дуже багато хто намагається змінити себе справжніх, і зробити з себе картинку, яку вони спостерігають кожен день в соц. мережах!!!😞», - відзначити Нікітіна.
За спостереженнями Катерини, багато людей на сторінках соціальних мереж намагаються наслідувати зірок, при цьому забувають, що кожен з них унікальний. У гонитві за чимось вони заганяють себе в певний рамки і тільки ускладнюють своє життя.
"Я вас прошу, не забувайте що ми всі особистості, сильні, різні і унікальні!!!
Не намагайтеся бути кимось, намагайтеся знайти себе!!! Вам буде легше жити!😌
Не заганяйте себе в чиїсь рамки!😉
Найголовніше: "не втратьте себе в собі», - закликала актриса "Жіночого кварталу».
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Свій пост Катерина супроводила фотографією, зробленою в концертному залі без глядачів.
Красуня позує біля сцени в сукні-сорочці з розстебнутими гудзиками.
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