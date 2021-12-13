Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова - Анна Саліванчук

Актриса Анна Саліванчук часто повчає українців в Instagram, розповідаючи їм, як потрібно жити і шукати щастя. Вона прославилася завдяки своїй ролі у фільмі "Свінгери". Також, відомо, що вона є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, якого відмовляється показувати в мережі.

Цього разу Саліванчук вирішила висловитися, де можна знайти натхнення, коли душа потребує свята.

"Всім нам в тій чи іншій мірі знайомий стан, коли загрузли в болоті рутини і кожен наш день схожий на попередній. А душа вимагає свята, причому кожен день! Як повернути собі енергію, бажання жити і дихати на повні груди? У сучасному світі тема важлива, як ніколи.

Коли ми йдемо в нове, в розвиток - ми наповнюємося зовсім іншою енергією. І саме ця енергія дає нам інсайти, геніальні ідеї і ми починаємо думати і діяти абсолютно в іншому ключі. Іншими словами, ми ростемо. І це саме зростання супроводжується якраз внутрішнім підйомом, станом окриленості і натхненням.

Виходить, що саме ця суміш з буденного і нового здатна дати нам стан, коли ми готові гори звернути.

Тому намагайтеся ставити себе в ситуацію, коли щодня ви стикаєтеся з чимось новим. З новою інформацією, з новими людьми, з новою їжею в закладі, з новими фільмами і книгами» - пише Саліванчук.

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